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Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану: обговорили співпрацю та проєкти в енергетиці

Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану: обговорили співпрацю та проєкти в енергетиці

Київ • УНН

 • 33906 перегляди

В ході телефонної розмови Зеленський обговорив з президентом Азербайджану Алієвим регіональну безпеку, двостороннє співробітництво в енергетичній, торговельній та інших сферах.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили співпраці двох країнах у різних сферах, зокрема в енергетиці. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.

Деталі 

У телефонній розмові з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим обговорили питання регіональної безпеки та двосторонньої співпраці. . У нас є перспективні проєкти в енергетиці, торгівлі та інших сферах

- заявив Зеленський. 

За його словами, він та президент Азербайджану доручили своїм командам активізувати роботу з реалізації низки проєктів та скоординували майбутні спільні заходи.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський обговорив оборонні потреби України з президентом Румунії Йоханнісом, подякував Румунії за військову допомогу та домовився прискорити роботу над двосторонньою угодою про безпеку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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