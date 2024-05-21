Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: обсудили сотрудничество и проекты в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили сотрудничества двух странах в разных сферах, в частности в энергетике. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

В телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества. . У нас есть перспективные проекты в энергетике, торговле и других сферах - заявил Зеленский.

По его словам, он и президент Азербайджана поручили своим командам активизировать работу по реализации ряда проектов и скоординировали будущие совместные мероприятия.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обсудил оборонные потребности Украины с президентом Румынии Йоханнисом, поблагодарил Румынию за военную помощь и договорился ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности.