Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні до 4 травня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Документи передбачають продовження на 90 діб – до 4 травня 2026 року.
Президент Україні Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації, передає УНН.
Деталі
Як зазначено на сайті ВР, закон "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та закон "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" повернуто з підписом Президента 26 січня.
Документи передбачають продовження мобілізації та строку дії воєнного стану на 90 діб - до 4 травня 2026 року.
Нагадаємо, Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні 14 січня 2026 року.