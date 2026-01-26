Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні до 4 травня

$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 13147 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 14651 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 21033 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 20800 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 35161 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 24247 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47190 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22335 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41518 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 28583 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 13249 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго26 січня, 11:59 • 20165 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 7966 перегляди
Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго16:25 • 6710 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу18:05 • 4530 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 13152 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 35166 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47193 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 40377 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Блогери
Ігор Терехов
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 2448 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 6528 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 8040 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 13290 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 34810 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка

Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні до 4 травня

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Документи передбачають продовження на 90 діб – до 4 травня 2026 року.

Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні до 4 травня

Президент Україні Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації, передає УНН.

Деталі

Як зазначено на сайті ВР, закон "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та закон "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" повернуто з підписом Президента 26 січня.

Документи передбачають продовження мобілізації та строку дії воєнного стану на 90 діб - до 4 травня 2026 року. 

Нагадаємо, Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні 14 січня 2026 року.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна