Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до 4 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации, передает УНН.

Детали

Как указано на сайте ВР, закон "О продлении срока действия военного положения в Украине" и закон "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" возвращены с подписью Президента 26 января.

Документы предусматривают продление мобилизации и срока действия военного положения на 90 суток - до 4 мая 2026 года.

Напомним, Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине 14 января 2026 года.