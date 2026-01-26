$43.140.03
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до 4 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Документы предусматривают продление на 90 суток – до 4 мая 2026 года.

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до 4 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации, передает УНН.

Детали

Как указано на сайте ВР, закон "О продлении срока действия военного положения в Украине" и закон "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" возвращены с подписью Президента 26 января.

Документы предусматривают продление мобилизации и срока действия военного положения на 90 суток - до 4 мая 2026 года. 

Напомним, Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине 14 января 2026 года.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина