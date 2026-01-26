Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до 4 мая
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Документы предусматривают продление на 90 суток – до 4 мая 2026 года.
Детали
Как указано на сайте ВР, закон "О продлении срока действия военного положения в Украине" и закон "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" возвращены с подписью Президента 26 января.
Документы предусматривают продление мобилизации и срока действия военного положения на 90 суток - до 4 мая 2026 года.
Напомним, Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине 14 января 2026 года.