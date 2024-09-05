Зеленський про Курську операцію: доводимо світу, що росія може програти війну

Кожним днем Курської операції доводимо світу, що росія може програти цю війну. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

"... операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди", - наголосив Зеленський.

Зеленський про Покровський напрямок: додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні 6 днів ворог не просунувся на Покровському напрямку. Українська стратегія працює, позбавляючи РФ можливості маневрувати та ослаблюючи її в інших областях.