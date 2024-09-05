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Зеленський про Курську операцію: доводимо світу, що росія може програти війну

Зеленський про Курську операцію: доводимо світу, що росія може програти війну

Київ • УНН

 • 72786 перегляди

Президент України заявив, що кожен день Курської операції демонструє світу можливість поразки росії. Зеленський наголосив на важливості рішучості України та світової спільноти у протистоянні агресору.

Кожним днем Курської операції доводимо світу, що росія може програти цю війну. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

"... операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди", - наголосив Зеленський.

Зеленський про Покровський напрямок: додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта05.09.24, 20:59 • 27921 перегляд

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні 6 днів ворог не просунувся на Покровському напрямку. Українська стратегія працює, позбавляючи РФ можливості маневрувати та ослаблюючи її в інших областях.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика

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