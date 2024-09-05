Зеленський про Покровський напрямок: додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта
Київ • УНН
Президент України отримав інформацію про ситуацію на Покровському напрямку та в Курській області. Зеленський наголосив на важливості вибивання сил окупанта та доведенні світу, що росія може програти війну.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на Покровському напрямку, а також у Курській області, передає УНН.
"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Особливо – Покровський напрямок. Ми додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також – операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди", - заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні 6 днів ворог не просунувся на Покровському напрямку. Українська стратегія працює, позбавляючи РФ можливості маневрувати та ослаблюючи її в інших областях.