Зеленський про Покровський напрямок: додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на Покровському напрямку, а також у Курській області, передає УНН.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Особливо – Покровський напрямок. Ми додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також – операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди", - заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні 6 днів ворог не просунувся на Покровському напрямку. Українська стратегія працює, позбавляючи РФ можливості маневрувати та ослаблюючи її в інших областях.