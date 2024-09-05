Зеленский о Покровском направлении: добавляем наших сил, и ключевая задача - выбивать как можно больше сил оккупанта

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на Покровском направлении, а также в Курской области, передает УНН.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Особенно - Покровское направление. Мы добавляем наших сил, и ключевая задача - выбивать как можно больше сил оккупанта. Также - операция в Курской области. Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно, - это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире. Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда", - заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за последние 6 дней враг не продвинулся на Покровском направлении. Украинская стратегия работает, лишая РФ возможности маневрировать и ослабляя ее в других областях.