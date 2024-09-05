Зеленский о Курской операции: доказываем миру, что россия может проиграть войну

Каждым днем Курской операции доказываем миру, что россия может проиграть эту войну. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

"...операция в Курской области. Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно, - это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире. Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда", - подчеркнул Зеленский.

Зеленський про Покровський напрямок: додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за последние 6 дней враг не продвинулся на Покровском направлении. Украинская стратегия работает, лишая РФ возможности маневрировать и ослабляя ее в других областях.