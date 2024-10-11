Зеленський представив Шольцу стратегію наближення миру для України
Київ • УНН
Президент України провів третю зустріч з канцлером Німеччини. Зеленський представив план чітких і реалістичних кроків для досягнення справжнього миру та наголосив на важливості подальшої допомоги від Німеччини.
У п'ятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів вже третю зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом від початку повномасштабного вторгнення рф. Про це глава держави розповів в Telegram, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вже третя наша зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом за цю осінь і, мабуть, одна з найважливіших за весь час повномасштабної війни. Зараз ми представляємо нашим ключовим друзям нашу стратегію наближення миру для України – це план абсолютно чітких і реалістичних кроків, які можуть підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру
За його словами, відновлення справедливого миру для України – це перемога. І Київ може це зробити це у взаємодії – усі наші партнери.
Президент України відзначив допомогу Німеччини для України у військовій, економічній та політичній сферах.
Для нас дуже важливо, щоб і наступного року допомога не зменшувалася, щоб обсяг допомоги був достатнім для захисту людей і життя
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що представить сьогодні канцлеру Німеччини Олафу Шольцу План, як примусити росію до миру, як завершити війну.