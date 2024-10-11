Зеленский представил Шольцу стратегию приближения мира для Украины

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел уже третью встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом от начала полномасштабного вторжения рф. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.

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Сегодня уже третья наша встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом за эту осень и, пожалуй, одна из важнейших за все время полномасштабной войны. Сейчас мы представляем нашим ключевым друзьям нашу стратегию приближения мира для Украины - это план абсолютно четких и реалистичных шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру

По его словам, восстановление справедливого мира для Украины - это победа. И Киев может это сделать это во взаимодействии - все наши партнеры.

Президент Украины отметил помощь Германии для Украины в военной, экономической и политической сферах.

Для нас очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшалась, чтобы объем помощи был достаточным для защиты людей и жизни