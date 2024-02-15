Зеленський обговорив з Радою підприємців підтримку бізнесу в умовах війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Яких домовленостей досягли представники бізнесу та чиновники розповіли в офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Провели зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва – дуже змістовну й конструктивну. Продовжуємо об’єднувати зусилля держави та бізнесу задля економічного зростання України. Маємо чіткий перелік найбільш нагальних питань. Працюємо, щоб знайти рішення для кожного з них. Дякую всім, хто працює заради України та наших людей! – написав Президент.

Деталі

Володимир Зеленський зауважив, що створив цю Раду аби консолідувати зусилля держави та бізнесу задля збереження й розвитку підприємницького потенціалу України в умовах повномасштабної війни росії проти нашої держави.

Питання війни забирають майже весь мій час. Я за те, щоб державні інституції допомагали підприємцям. Ви зараз готові діяти, у вас є енергія сфокусуватися на цих питаннях. Тому що ви живете цим і знаєте, які закони потребують змін, які правки необхідно внести, яку реформу довести до парламенту. Це глобальні питання. – сказав Президент, звертаючись до представників бізнесу.

Зі свого боку керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак розповів про роботу, пророблену разом із членами Ради. Зокрема, він зазначив, що на виконання доручення Президента України Рада провела низку зустрічей і напрацювала перелік найнагальніших питань, що потребують розв’язання.

На цих зустрічах за участю представників парламенту, уряду, правоохоронних органів ми пройшлися по питаннях, які ставив бізнес, та систематизували їх. Сьогодні готові доповісти, щодо яких окреслених питань уже знайшли рішення, а які ще відпрацьовуються. – зазначив Єрмак.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зауважила, що для поліпшення бізнес-клімату в Україні було визначено дев’ять основних напрямів. Вона запевнила, що із впровадження всіх запланованих заходів економіка України зростатиме й кількості робочих місць збільшуватиметься, що є пріоритетом для держави та бізнесу.

На зустрічі учасники від бізнесу підняли питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, й оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки. Вони також зауважили необхідність підтримки підприємств ВПК й змін до законодавства.

Окремо зупинились на впровадженні цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави та бізнесу, а саме – створенні платформи для отримання зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні.

В ОП відзначили, що можновладці очікують, що нова цифрова платформа сприятиме налагодженню зворотного зв’язку влади та бізнесу – регіонального, дрібного, середнього – і дасть розуміння та змогу систематизувати питання, які насамперед турбують підприємців, та визначити шляхи поліпшення бізнес-середовища.

Щодо кожного з обговорених питань у підсумку окреслили план дій та способи участі бізнесу в напрацюванні системних, конкретних рішень із залученням Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, широкого кола бізнесменів та на базі платформи "Зроблено в Україні".

Довідково

У заході взяли участь члени Ради та представники органів державної влади, зокрема керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Генеральний прокурор України Андрій Костін, заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.