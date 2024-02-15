Зеленський обговорив з Радою підприємців підтримку бізнесу в умовах війни

ukenru
29 березня, 19:41 • 41361 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94463 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114838 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116730 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231882 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156612 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147206 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133134 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121715 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112871 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36725 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 40007 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44072 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 32853 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33430 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231886 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385372 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440564 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448942 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114840 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130572 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124772 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98697 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107859 перегляди
Актуальне
Зеленський обговорив з Радою підприємців підтримку бізнесу в умовах війни

Зеленський обговорив з Радою підприємців підтримку бізнесу в умовах війни

Київ • УНН

 • 77035 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з представниками Ради з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, щоб обговорити збереження підприємницького потенціалу та економічного зростання України в умовах війни.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Яких домовленостей досягли представники бізнесу та чиновники розповіли в офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Провели зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва – дуже змістовну й конструктивну. Продовжуємо об’єднувати зусилля держави та бізнесу задля економічного зростання України. Маємо чіткий перелік найбільш нагальних питань. Працюємо, щоб знайти рішення для кожного з них. Дякую всім, хто працює заради України та наших людей!

– написав Президент.

Деталі

Володимир Зеленський зауважив, що створив цю Раду аби консолідувати зусилля держави та бізнесу задля збереження й розвитку підприємницького потенціалу України в умовах повномасштабної війни росії проти нашої держави.

Питання війни забирають майже весь мій час. Я за те, щоб державні інституції допомагали підприємцям. Ви зараз готові діяти, у вас є енергія сфокусуватися на цих питаннях. Тому що ви живете цим і знаєте, які закони потребують змін, які правки необхідно внести, яку реформу довести до парламенту. Це глобальні питання. 

– сказав Президент, звертаючись до представників бізнесу.

Зі свого боку керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак розповів про роботу, пророблену разом із членами Ради. Зокрема, він зазначив, що на виконання доручення Президента України Рада провела низку зустрічей і напрацювала перелік найнагальніших питань, що потребують розв’язання.

На цих зустрічах за участю представників парламенту, уряду, правоохоронних органів ми пройшлися по питаннях, які ставив бізнес, та систематизували їх. Сьогодні готові доповісти, щодо яких окреслених питань уже знайшли рішення, а які ще відпрацьовуються.

 – зазначив Єрмак.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зауважила, що для поліпшення бізнес-клімату в Україні було визначено дев’ять основних напрямів. Вона запевнила, що із впровадження всіх запланованих заходів економіка України зростатиме й кількості робочих місць збільшуватиметься, що є пріоритетом для держави та бізнесу.

На зустрічі учасники від бізнесу підняли питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, й оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки. Вони також зауважили необхідність підтримки підприємств ВПК й змін до законодавства.

Окремо зупинились на впровадженні цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави та бізнесу, а саме – створенні платформи для отримання зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні.

В ОП відзначили, що можновладці очікують, що нова цифрова платформа сприятиме налагодженню зворотного зв’язку влади та бізнесу – регіонального, дрібного, середнього – і дасть розуміння та змогу систематизувати питання, які насамперед турбують підприємців, та визначити шляхи поліпшення бізнес-середовища.

Щодо кожного з обговорених питань у підсумку окреслили план дій та способи участі бізнесу в напрацюванні системних, конкретних рішень із залученням Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, широкого кола бізнесменів та на базі платформи "Зроблено в Україні".

Довідково

У заході взяли участь члени Ради та представники органів державної влади, зокрема керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Генеральний прокурор України Андрій Костін, заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ЕкономікаПолітика
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
andrii-kostinАндрій Костін
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
andrii-yermakАндрій Єрмак
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18