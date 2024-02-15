Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Каких договоренностей достигли представители бизнеса и чиновники рассказали в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Провели встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства - очень содержательную и конструктивную. Продолжаем объединять усилия государства и бизнеса для экономического роста Украины. Есть четкий перечень наиболее насущных вопросов. Работаем, чтобы найти решение для каждого из них. Спасибо всем, кто работает ради Украины и наших людей! - написал Президент.

Детали

Владимир Зеленский отметил, что создал этот Совет чтобы консолидировать усилия государства и бизнеса для сохранения и развития предпринимательского потенциала Украины в условиях полномасштабной войны России против нашего государства.

Вопросы войны отнимают почти все мое время. Я за то, чтобы государственные институты помогали предпринимателям. Вы сейчас готовы действовать, у вас есть энергия сфокусироваться на этих вопросах. Потому что вы живете этим и знаете, какие законы требуют изменений, какие правки необходимо внести, какую реформу довести до парламента. Это глобальные вопросы. - сказал Президент, обращаясь к представителям бизнеса.

Со своей стороны руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак рассказал о работе, проделанной вместе с членами Совета. В частности, он отметил, что во исполнение поручения Президента Украины Совет провел ряд встреч и наработал перечень самых неотложных вопросов, требующих решения.

На этих встречах с участием представителей парламента, правительства, правоохранительных органов мы прошлись по вопросам, которые задавал бизнес, и систематизировали их. Сегодня готовы доложить, по каким очерченным вопросам уже нашли решение, а какие еще отрабатываются. - отметил Ермак.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений. Она заверила, что по внедрению всех запланированных мероприятий экономика Украины будет расти и количество рабочих мест будет увеличиваться, что является приоритетом для государства и бизнеса.

На встрече участники от бизнеса подняли вопрос уменьшения давления правоохранителей на легальный бизнес, и обновление принципов работы Бюро экономической безопасности. Они также отметили необходимость поддержки предприятий ВПК и изменений в законодательство.

Отдельно остановились на внедрении цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно - создании платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, что позволит в режиме реального времени видеть полную картину по уголовным производствам в стране.

В ОП отметили, что чиновники ожидают, что новая цифровая платформа будет способствовать налаживанию обратной связи власти и бизнеса - регионального, мелкого, среднего - и даст понимание и возможность систематизировать вопросы, которые прежде всего беспокоят предпринимателей, и определить пути улучшения бизнес-среды.

По каждому из обсужденных вопросов в итоге наметили план действий и способы участия бизнеса в наработке системных, конкретных решений с привлечением Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, широкого круга бизнесменов и на базе платформы "Сделано в Украине".

Справочно

В мероприятии приняли участие члены Совета и представители органов государственной власти, в частности руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, советник руководителя Офиса Главы государства Дарья Заривна.