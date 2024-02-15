Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  111921 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  189056 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  213769 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  183662 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  181949 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  202154 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  241921 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  244764 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  229525 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326717 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны

Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 20:39  •  5381 просмотра

Read in English

Президент Зеленский встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, чтобы обсудить сохранение предпринимательского потенциала и экономического роста Украины в условиях войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Каких договоренностей достигли представители бизнеса и чиновники рассказали в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Провели встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства - очень содержательную и конструктивную. Продолжаем объединять усилия государства и бизнеса для экономического роста Украины. Есть четкий перечень наиболее насущных вопросов. Работаем, чтобы найти решение для каждого из них. Спасибо всем, кто работает ради Украины и наших людей!

- написал Президент.

Детали

Владимир Зеленский отметил, что создал этот Совет чтобы консолидировать усилия государства и бизнеса для сохранения и развития предпринимательского потенциала Украины в условиях полномасштабной войны России против нашего государства.

Вопросы войны отнимают почти все мое время. Я за то, чтобы государственные институты помогали предпринимателям. Вы сейчас готовы действовать, у вас есть энергия сфокусироваться на этих вопросах. Потому что вы живете этим и знаете, какие законы требуют изменений, какие правки необходимо внести, какую реформу довести до парламента. Это глобальные вопросы. 

- сказал Президент, обращаясь к представителям бизнеса.

Со своей стороны руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак рассказал о работе, проделанной вместе с членами Совета. В частности, он отметил, что во исполнение поручения Президента Украины Совет провел ряд встреч и наработал перечень самых неотложных вопросов, требующих решения.

На этих встречах с участием представителей парламента, правительства, правоохранительных органов мы прошлись по вопросам, которые задавал бизнес, и систематизировали их. Сегодня готовы доложить, по каким очерченным вопросам уже нашли решение, а какие еще отрабатываются.

 - отметил Ермак.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений. Она заверила, что по внедрению всех запланированных мероприятий экономика Украины будет расти и количество рабочих мест будет увеличиваться, что является приоритетом для государства и бизнеса.

На встрече участники от бизнеса подняли вопрос уменьшения давления правоохранителей на легальный бизнес, и обновление принципов работы Бюро экономической безопасности. Они также отметили необходимость поддержки предприятий ВПК и изменений в законодательство.

Отдельно остановились на внедрении цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно - создании платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, что позволит в режиме реального времени видеть полную картину по уголовным производствам в стране.

В ОП отметили, что чиновники ожидают, что новая цифровая платформа будет способствовать налаживанию обратной связи власти и бизнеса - регионального, мелкого, среднего - и даст понимание и возможность систематизировать вопросы, которые прежде всего беспокоят предпринимателей, и определить пути улучшения бизнес-среды.

По каждому из обсужденных вопросов в итоге наметили план действий и способы участия бизнеса в наработке системных, конкретных решений с привлечением Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, широкого круга бизнесменов и на базе платформы "Сделано в Украине".

Справочно

В мероприятии приняли участие члены Совета и представители органов государственной власти, в частности руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, советник руководителя Офиса Главы государства Дарья Заривна.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ЭкономикаПолитика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
andrei-kostinАндрей Костин
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Зеленський обговорив з Радою підприємців підтримку бізнесу в умовах війни
Zelenskyy discusses business support in times of war with the Council of Entrepreneurs
Новости по теме

Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны

Президент Зеленский встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, чтобы обсудить сохранение предпринимательского потенциала и экономического роста Украины в условиях войны.

Экономика •   •  5381 просмотра
Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны

Встретится с Шольцем и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции: Зеленский заявил, что уже на пути

Президент Зеленский отбыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретится с партнерами и подпишет новые соглашения для укрепления архитектуры безопасности Украины.

Политика •   •  6340 просмотра
Встретится с Шольцем и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции: Зеленский заявил, что уже на пути

Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке

Байден поручил вести прямой диалог с Россией по разработке ею противоспутникового оружия, которое, по предупреждению Конгресса, представляет угрозу национальной безопасности США.

Политика •   •  9184 просмотра
Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке

Харьковщина: россияне атаковали КАБами и ракетами С-300

Три человека погибли и еще двое получили ранения во время российского воздушного обстрела села Черное в Харьковской области с использованием крылатых ракет и ракет С-300.

Война •   •  11725 просмотра
Харьковщина: россияне атаковали КАБами и ракетами С-300

В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях

Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, указанная председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывается россией, но заявил, что это не является активным развернутым потенциалом и не представляет непосредственной угрозы.

Война •   •  14183 просмотра
В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях

Испания передаст Украине бронемашины М113, генераторы, комплектующие для ПВО и другое оборудование

Испания передаст Украине бронемашины M113, генераторы и другое оборудование.

Война •   •  14322 просмотра
Испания передаст Украине бронемашины М113, генераторы, комплектующие для ПВО и другое оборудование

Авдеевка рискует попасть под контроль россии - Белый дом

США предупредили, что прифронтовой украинский город Авдеевка находится под высоким риском захвата российскими войсками на основе сообщений украинцев о критической ситуации и ежедневном давлении со стороны россиян на их позиции.

Война •   •  13232 просмотра
Авдеевка рискует попасть под контроль россии - Белый дом

В Польше заявили, что переговоры с Украиной по ограничениям импорта агропродукции на завершающем этапе

Министр сельского хозяйства Польши заявил, что технические переговоры с Украиной о введении ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции находятся на завершающей стадии с целью ограничения и контроля товарных потоков из Украины.

Экономика •   •  14744 просмотра
В Польше заявили, что переговоры с Украиной по ограничениям импорта агропродукции на завершающем этапе

Умеров рассказал о чем говорили на втором заседании Совета Украина-НАТО

Страны НАТО и Украина должны сосредоточиться на укреплении долгосрочных оборонных возможностей и построении устойчивой оборонной промышленности, заявил Рустем Умеров на втором заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Война •   •  19373 просмотра
Умеров рассказал о чем говорили на втором заседании Совета Украина-НАТО

Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post

Украинские войска начали частичное отступление из города Авдеевка Донецкой области. Как отмечает The Washington Post, Авдеевка потенциально является первым критическим испытанием для нового главнокомандующего Украины Александра Сырского.

Война •   •  44255 просмотра
Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post