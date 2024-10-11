Зеленський обговорив ключові потреби України з президентом Німеччини Штайнмаєром
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорювалися безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі російських ударів та розвиток регіональних партнерств.
Під час робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся з німецьким лідером Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Зустрівся з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Ключові теми переговорів – безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств
Він також вчергове подякував Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів третю зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зеленський представив план чітких і реалістичних кроків для досягнення справжнього миру та наголосив на важливості подальшої допомоги від Німеччини.