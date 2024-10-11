Зеленский обсудил ключевые потребности Украины с президентом Германии Штайнмайером
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсуждались ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне российских ударов и развитие региональных партнерств.
Во время рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Встретился с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ключевые темы переговоров - ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне постоянных российских ударов по энергетической сети и активных боевых действий на фронте, а также развитие региональных партнерств
Он также в очередной раз поблагодарил Германию за европейское лидерство в количестве предоставленной Украине помощи, прежде всего в оборонной сфере.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский провел третью встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. Зеленский представил план четких и реалистичных шагов для достижения настоящего мира и подчеркнул важность дальнейшей помощи от Германии.