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Зеленський: "Нам потрібен набагато сильніший флот F-16"

Зеленський: "Нам потрібен набагато сильніший флот F-16"

Київ • УНН

 • 25490 перегляди

Президент Зеленський закликав до швидкого постачання зброї Україні, особливо для Донецької області. Він наголосив на важливості систем ППО та збільшення кількості F-16 для протидії російській агресії.

Україні потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області. Важливо, щоб кожен пакет допомоги, який оголошується, оперативно потрапляв на поле бою – без жодних зволікань. Від цього залежить перебіг бойових дій на Донеччині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

Деталі

Ви всі знаєте, що ми діємо з мінімумом озброєння. Так, ми вдячні за кожен пакет підтримки, який надаєте Україні ви, ваші країни. Але нам потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області. Тут, у "Рамштайні", є багато людей, які є справжніми воїнами. І кожен з вас розуміє, наскільки важливо для солдата знати, що фронт тримається не лише на вірності солдата своїй країні та присязі, але й на достатньому забезпеченні зброєю. Саме тому важливо, щоб кожен пакет допомоги, який оголошується, оперативно потрапляв на поле бою – без жодних зволікань. Від цього залежить перебіг бойових дій на Донеччині. Якщо путін не матиме успіхів там, він не матиме успіхів ніде й ні в чому

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що саміт НАТО у Вашингтоні ознаменувався рішеннями щодо систем протиповітряної оборони для України.

"Я не буду зараз відкрито говорити про кількість систем, які ми отримали, ще раз дуже дякую, але кількість систем ППО, які ще не поставлені, – значна. Це те, про що було домовлено, і це те, що не було виконано в повному обсязі. У світі достатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб російський терор не мав результатів. Я закликаю вас бути більш активними в цій роботі з нами щодо протиповітряної оборони. І ми вже почали експлуатувати F-16. Дякую за цю підтримку. Вони збивають ракети й безпілотники, вони дуже ефективні, але їх мало. Ви це знаєте. Нам потрібен набагато сильніший флот F-16, і у мене є пропозиції, які я озвучу, коли преса піде", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче миру і це він "помішаний" на територіальних здобутках, адже він хоче захопити українські міста, або те, що від них залишилося.

Павло Башинський

Павло Башинський

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