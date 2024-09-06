Зеленський: путін не хоче миру, і це він "помішаний" на територіальних здобутках, ми повинні змусити росію шукати миру

ukenru
11:37 • 18177 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 43498 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 78779 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 135610 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 178847 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 258070 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165464 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141730 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128217 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 195646 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 124266 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 60271 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 93820 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 70356 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 56127 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 124257 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 258060 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 195642 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 226007 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556170 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 4264 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 16123 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 21061 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 26374 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 36938 перегляди
Актуальне
Зеленський: путін не хоче миру, і це він "помішаний" на територіальних здобутках, ми повинні змусити росію шукати миру

Зеленський: путін не хоче миру, і це він "помішаний" на територіальних здобутках, ми повинні змусити росію шукати миру

Київ • УНН

 • 24254 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Путін не прагне миру, а лише територіальних здобутків в Україні. Зеленський закликав змусити Росію шукати миру та підтримувати бойовий дух заради спільних цінностей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче миру і це він "помішаний" на територіальних здобутках, адже він хоче захопити українські міста, або те, що від них залишилося. Про це заявив Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", додавши, що необхідно змусити росію шукати миру, передає УНН.

Деталі

Ми також бачимо зміни у загальній ситуації у війні. Насамперед внаслідок наших дій путін показав свої справжні інтереси і це повинно бути очевидним для тих, хто досі вірить, що путін воює, щоб захистити якихось його людей, або свої безпекові інтереси. В той самий час, як наше просування в курській області відбувається, російська армія продовжує свої наступальні операції в Україні. Найбільш боєздатні підрозділи рф залучені до розширення зони окупації на нашій території в Донецькій області. Це ясний вибір москви, путін більше хоче окупувати Україну, ніж він хоче забезпечити безпеку для росії. Він не турбується про російську землю, або людей. Він просто хоче захопити так багато нашої землі і так багато міст, як тільки важливо

- сказав Зеленський.

Він також додав, що путін вже пролив так багато крові, що російські спроби намалювати червоні лінії не працюють. 

Натомість ми повинні підтримати наш рівень моралі заради наших спільних цінностей, щоб вони керували і визначали світ, а не червоні лінії, які просякнуті кров’ю. Ми повинні підтримати наш бойових дух, щоб світ жив за правилами, щоб він керувався законом і повинні забезпечити безпеку для всіх націй. Ми хочемо завершити цю війну, ми хочемо миру, ми хочемо зберегти наших людей та нашу країну. Це путін не хоче миру і це він "помішаний" на територіальних здобутках. Він хоче наші міста, або руїни, які залишаються. Ми повинні змусити росію шукати миру, ми повинні зробити так, щоб російські міста та навіть російські солдати думали про те, що вони потребують мир. І це реалістично натиснути на них, щоб вони обрали мир

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова виробляти власне озброєння, щоб тиснути на росію до "реального" світу, але для цього необхідно фінансування партнерів. Президент закликавши зробити так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63