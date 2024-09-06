Зеленський: путін не хоче миру, і це він "помішаний" на територіальних здобутках, ми повинні змусити росію шукати миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче миру і це він "помішаний" на територіальних здобутках, адже він хоче захопити українські міста, або те, що від них залишилося. Про це заявив Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", додавши, що необхідно змусити росію шукати миру, передає УНН.

Деталі

Ми також бачимо зміни у загальній ситуації у війні. Насамперед внаслідок наших дій путін показав свої справжні інтереси і це повинно бути очевидним для тих, хто досі вірить, що путін воює, щоб захистити якихось його людей, або свої безпекові інтереси. В той самий час, як наше просування в курській області відбувається, російська армія продовжує свої наступальні операції в Україні. Найбільш боєздатні підрозділи рф залучені до розширення зони окупації на нашій території в Донецькій області. Це ясний вибір москви, путін більше хоче окупувати Україну, ніж він хоче забезпечити безпеку для росії. Він не турбується про російську землю, або людей. Він просто хоче захопити так багато нашої землі і так багато міст, як тільки важливо

Він також додав, що путін вже пролив так багато крові, що російські спроби намалювати червоні лінії не працюють.

Натомість ми повинні підтримати наш рівень моралі заради наших спільних цінностей, щоб вони керували і визначали світ, а не червоні лінії, які просякнуті кров’ю. Ми повинні підтримати наш бойових дух, щоб світ жив за правилами, щоб він керувався законом і повинні забезпечити безпеку для всіх націй. Ми хочемо завершити цю війну, ми хочемо миру, ми хочемо зберегти наших людей та нашу країну. Це путін не хоче миру і це він "помішаний" на територіальних здобутках. Він хоче наші міста, або руїни, які залишаються. Ми повинні змусити росію шукати миру, ми повинні зробити так, щоб російські міста та навіть російські солдати думали про те, що вони потребують мир. І це реалістично натиснути на них, щоб вони обрали мир