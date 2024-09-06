Зеленский: путин не хочет мира, и это он "помешан" на территориальных достижениях, мы должны заставить россию искать мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не хочет мира и это он "помешан" на территориальных достижениях, ведь он хочет захватить украинские города, или то, что от них осталось. Об этом заявил Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", добавив, что необходимо заставить россию искать мира, передает УНН.

Детали

Мы также видим изменения в общей ситуации в войне. Прежде всего, в результате наших действий путин показал свои истинные интересы и это должно быть очевидным для тех, кто до сих пор верит, что путин воюет, чтобы защитить каких-то его людей, или свои интересы безопасности. В то же время, как наше продвижение в курской области происходит, российская армия продолжает свои наступательные операции в Украине. Наиболее боеспособные подразделения рф привлечены к расширению зоны оккупации на нашей территории в Донецкой области. Это ясный выбор москвы, путин больше хочет оккупировать Украину, чем он хочет обеспечить безопасность для россии. Он не беспокоится о российской земле, или людях. Он просто хочет захватить так много нашей земли и так много городов, как только важно - сказал Зеленский.

Он также добавил, что путин уже пролил так много крови, что российские попытки нарисовать красные линии не работают.

Вместо этого мы должны поддержать наш уровень морали ради наших общих ценностей, чтобы они руководили и определяли мир, а не красные линии, которые пропитаны кровью. Мы должны поддержать наш боевой дух, чтобы мир жил по правилам, чтобы он руководствовался законом и должны обеспечить безопасность для всех наций. Мы хотим завершить эту войну, мы хотим мира, мы хотим сохранить наших людей и нашу страну. Это путин не хочет мира и это он "помешанный" на территориальных достижениях. Он хочет наши города, или руины, которые остаются. Мы должны заставить россию искать мира, мы должны сделать так, чтобы российские города и даже российские солдаты думали о том, что они нуждаются в мире. И это реалистично надавить на них, чтобы они выбрали мир - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова производить собственное вооружение, чтобы давить на россию до "реального" мира, но для этого необходимо финансирование партнеров. Президент призвав сделать так, чтобы эта осень стала часом, когда закончится российская агрессия.