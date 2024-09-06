Зеленский: "Нам нужен гораздо более сильный флот F-16"

Украине нужно больше оружия, чтобы изгнать российские войска с нашей земли, особенно в Донецкой области. Важно, чтобы каждый пакет помощи, который объявляется, оперативно попадал на поле боя - без всяких замедлений. От этого зависит ход боевых действий в Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

Вы все знаете, что мы действуем с минимумом вооружения. Да, мы благодарны за каждый пакет поддержки, который предоставляете Украине вы, ваши страны. Но нам нужно больше оружия, чтобы изгнать российские войска с нашей земли, особенно в Донецкой области. Здесь, в "Рамштайн", есть много людей, которые являются настоящими воинами. И каждый из вас понимает, насколько важно для солдата знать, что фронт держится не только на верности солдата своей стране и присяге, но и на достаточном обеспечении оружием. Именно поэтому важно, чтобы каждый пакет помощи, который объявляется, оперативно попадал на поле боя - без всяких проволочек. От этого зависит ход боевых действий в Донецкой области. Если путин не будет иметь успехов там, он не будет иметь успехов нигде и ни в чем - сказал Зеленский.

Он отметил, что саммит НАТО в Вашингтоне ознаменовался решениями по системам противовоздушной обороны для Украины.

"Я не буду сейчас открыто говорить о количестве систем, которые мы получили, еще раз большое спасибо, но количество систем ПВО, которые еще не поставлены, - значительное. Это то, о чем было договорено, и это то, что не было выполнено в полном объеме. В мире достаточно систем противовоздушной обороны для того, чтобы российский террор не имел результатов. Я призываю вас быть более активными в этой работе с нами по противовоздушной обороне. И мы уже начали эксплуатировать F-16. Спасибо за эту поддержку. Они сбивают ракеты и беспилотники, они очень эффективны, но их мало. Вы это знаете. Нам нужен гораздо более сильный флот F-16, и у меня есть предложения, которые я озвучу, когда пресса уйдет", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира и это он "помешан" на территориальных достижениях, ведь он хочет захватить украинские города, или то, что от них осталось.