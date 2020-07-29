Зеленському доповіли про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. З моменту початку режиму припинення вогню на Донбасі серед українських військовослужбовців втрат і поранених не було. Про це доповів головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, в якій взяли участь представники уряду та правоохоронних органів, передає пресслужба ОПУ, інформує УНН.
Як зазначає пресслужба ОПУ, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що у зоні проведення Операції об’єднаних сил ситуація стабільно контрольована, хворих на COVID-19 немає.
"Руслан Хомчак зазначив, що режим припинення вогню (на Донбасі - ред.) виконується з обох сторін, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. Від початку дії режиму повного та всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого та загиблого", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, у перший день всеосяжного припинення вогню зафіксували 111 порушень - звіт ОБСЄ.
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Росія не може виступати гарантом дотримання перемир'я на Донбасі.
Як повідомлялося, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року мав дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню, який розпочався 27 липня опівночі. Того ж дня у ООС повідомили, що попри "режим тиші", бойовики здійснили два обстріли.