У перший день всеосяжного припинення вогню зафіксували 111 порушень - звіт ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Спостерігачі ОБСЄ зареєстрували 111 порушень домовленості про додаткові заходи щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі, які вступили в силу 27 липня. Про це повідомила у вівторок Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні в своєму щоденному звіті, пише УНН.
Звіт складався на основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 19:30 27 липня 2020 року (за східноєвропейським літнім часом).
“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якого досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню — усі в Донецькій області (зокрема 21 вибух)”, — вказано у повідомленні.
Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії у вечірній та нічний час зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського.
У ОБСЄ також додали: “Місія зафіксувала 22 одиниці озброєння, розміщені з порушенням ліній відведення, з яких усі крім однієї зафіксовано на аеродромі в непідконтрольному урядові Переможному Луганської області”.
СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури. Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях.