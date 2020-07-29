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У перший день всеосяжного припинення вогню зафіксували 111 порушень - звіт ОБСЄ

У перший день всеосяжного припинення вогню зафіксували 111 порушень - звіт ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Спостерігачі ОБСЄ зареєстрували 111 порушень домовленості про додаткові заходи щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі, які вступили в силу 27 липня. Про це повідомила у вівторок Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні в своєму щоденному звіті, пише УНН.

Звіт складався на основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 19:30 27 липня 2020 року (за східноєвропейським літнім часом).

“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якого досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню — усі в Донецькій області (зокрема 21 вибух)”, — вказано у повідомленні.

Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії у вечірній та нічний час зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського.

У ОБСЄ також додали: “Місія зафіксувала 22 одиниці озброєння, розміщені з порушенням ліній відведення, з яких усі крім однієї зафіксовано на аеродромі в непідконтрольному урядові Переможному Луганської області”.

СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури. Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях.

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