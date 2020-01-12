Зеленського просять відновити весняне полювання на гусей в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Мисливці України просять Президента України Володимира Зеленського відновити весняне полювання на гусей. Відповідна петиція за номером № 22/082470-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
Автор петиції нагадує, що 20 квітня 2004 року Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України “Про мисливське господарство та полювання”, заборонивши весняне полювання в Україні.
На думку автора, таке рішення було антимисливське й не враховувало інтереси Держави, тому що незадовго до нього, а саме в сезон 2002 року 787 мисливсько-рибальських господарств перерахували до Держбюджету близько 10 млн. гривень, виручених від продажу дозвільних карток на весняне полювання.
“...мисливці України просять (Зеленського — ред.) відновити в Україні весняне полювання на гусей”, — йдеться в тексті петиції.
Також, автор петиції наголошує, що в багатьох інших країнах: Білорусі, Росії весняне полювання проходить 10-15 днів і це приносить до бюджету значні кошти.
“Потрібно ввести плату за відстрільні картки зі вказаними певними видами дичини, в даному випадку — дикі гуси дозволених до видобування видів. Всі інші види птахів мало цікавлять мисливців, тому вони можуть лишитися під забороною до відстрілу і таким чином будуть збережені”, — зазначає автор петиції.
Окрім того, автор розповідає, що велика кількість мисливців, не дивлячись на заборону, продовжують полювати й зараз.
“Виникають конфлікти, порушення законодавства, сутички, напруженість і навіть нещасні випадки. Було б абсолютно логічно легалізувати добування гусей цивілізованим шляхом з вигодою для всіх сторін”, — додає автор.
Петицію було оприлюднено 11 січня 2020, наразі вона набрала 34 голосів з 25 000 необхідних.
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