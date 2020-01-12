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Зеленского просят восстановить весеннюю охоту на гусей в Украине

Зеленского просят восстановить весеннюю охоту на гусей в Украине

Киев  •  УНН

 • 63676 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Охотники Украины просят Президента Украины Владимира Зеленского восстановить весеннюю охоту на гусей. Соответствующая петиция под номером № 22/082470-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

Автор петиции напоминает, что 20 апреля 2004 года Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины “Об охотничьем хозяйстве и охоте”, запретив весеннюю охоту в Украине.

По мнению автора, такое решение было антиохотничьим и не учитывало интересы государства, так как незадолго до него, а именно в сезоне 2002 года 787 охотничье-рыболовных хозяйств перечислили в госбюджет около 10 млн. гривен, вырученных от продажи разрешительных карточек на весеннюю охоту.

“... охотники Украины просят (Зеленского — ред.) восстановить в Украине весеннюю охоту на гусей”, — говорится в тексте петиции.

Также, автор петиции отмечает, что во многих других странах: Беларуси, России весенняя охота проходит 10-15 дней и это приносит в бюджет значительные средства.

“Нужно ввести плату за отстрелочные карточки с указанными определенными видами дичи, в данном случае — дикие гуси разрешенных к добыче видов. Все другие виды птиц мало интересуют охотников, поэтому они могут остаться под запретом до отстрела и таким образом будут сохранены”, — отмечает автор петиции.

Кроме того, автор рассказывает, что большое количество охотников, несмотря на запрет, продолжают охотиться и сейчас.

“Возникают конфликты, нарушения законодательства, схватки, напряженность и даже несчастные случаи. Было бы совершенно логично легализовать добычу гусей цивилизованным путем с выгодой для всех сторон”, — добавляет автор.

Петицию было обнародовано 11 января 2020 года, пока она набрала 34 голосов из 25 000 необходимых.

Напомним, на Полтавщине двое браконьеров незаконно убили косулю.

Украинские Национальные Новости

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