На Полтавщині двоє браконьєрів незаконно вполювали косулю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Полтавській області правоохоронці встановили двох браконьєрів, які незаконно вполювали косулю. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
До полціцейських надійшло повідомлення від єгерської служби місцевого осередку Українського товариства мисливців та рибалок про те, що в лісовому масиві поблизу села Семереньки Миргородського району було виявлено вбиту косулю, а поряд - легковий автомобіль та двох місцевих мисливців зі спорядженням.
На місці події інспектори сектору реагування патрульної поліції Миргорода з’ясували, що відповідних дозвільних документів на право добування тварини чоловіки не мали. Детективи вилучили у правопорушників дозвільні документи на зброю, мисливські рушниці та незаконно впольовану косулю.
За фактом порушення правил полювання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України. Сума завданих збитків встановлюється.
Чинне законодавство за такі протиправні діяння передбачає максимальний термін покарання – позбавлення волі на строк до п’яти років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
З фігурантами детективи проводять слідчі дії.
Нагадаємо, у місті Рубіжне Луганської області поліцейські врятували червонокнижного лося.