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Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента.

Цитата

“Передусім хочу подякувати вам за цей візит. Для мене особисто, для України, для нас усіх — це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо”, — наголосив Президент на початку зустрічі.

Зеленський нагадав, що вже двічі за час своєї каденції був у гостях у Вселенського Патріарха, а Його Всесвятість відвідує нашу країну вже втретє.

“І саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття вашого обрання Вселенським Патріархом”, — зазначив Глава держави.

Зі свого боку Вселенський Патріарх Варфоломій подякував Президентові України за запрошення й наголосив, що щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує 30-ту річницю незалежності.

“Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату”, — сказав Його Всесвятість.

Деталі

Під час розмови зі Вселенським Патріархом Зеленський відзначив, що Україна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.

Глава держави подякував Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності. Також він подякував за постійні молитви за мир в нашій країні.

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України.

Зеленський зазначив, що одним з чинників, які агресор застосовує проти України як гібридну зброю, є релігійний.

Президент подякував Вселенському Патріарху за увагу та підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків внаслідок російської агресії.

“Знаю, як тепло ви приймали їх у вашій резиденції на Фанарі у 2018 році. Високо ціную готовність провести зустріч з ними у межах вашого візиту”, — сказав він.

Вселенський Патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.

Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського Патріархату.

Нагадаємо

Ввечорі 20 серпня Вселенський патріарх Варфоломій офіційно прибув до України. Вже сьогодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (Доксологія) Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну. 22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння — 9:00.

Що було раніше

Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.

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