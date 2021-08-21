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Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем

Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем

Киев  •  УНН

 • 23072 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по приглашению Главы государства по случаю 30-летия независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

“Прежде всего хочу поблагодарить вас за этот визит. Для меня лично, для Украины, для нас всех — это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важно”, — подчеркнул Президент в начале встречи.

Зеленский напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского Патриарха, а Его Святейшество посещает нашу страну уже в третий раз.

“И именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским Патриархом”, — отметил Глава государства.

Со своей стороны Вселенский Патриарх Варфоломей поблагодарил Президента Украины за приглашение и отметил, что счастлив быть на прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости.

“Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату”, — сказал Его Святейшество.

Детали

Во время разговора со Вселенским Патриархом Зеленский отметил, что Украина является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Глава государства поблагодарил Его Святейшества по безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости. Также он поблагодарил за постоянные молитвы за мир в нашей стране.

Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский отметил, что одним из факторов, агрессор применяет против Украины как гибридную оружие, религиозный.

Президент поблагодарил Вселенского Патриарха за внимание и поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии.

“Знаю, как тепло вы принимали их в вашей резиденции на Фанаре в 2018 году. Высоко ценю готовность провести встречу с ними в пределах вашего визита”, — сказал он.

Вселенский Патриарх отметил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского Патриархата.

Напомним

Вечером 20 августа Вселенский патриарх Варфоломей официально прибыл в Украину. Уже сегодня, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину. 22 августа патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием проведет литургию в Святой Софии. Начало богослужения — 9:00.

Что было раньше

В октябре прошлого года Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину. После этого Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году.

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