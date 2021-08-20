Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва

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“Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності”, - написав глава уряду.

Нагадаємо

Ввечорі 20 серпня почався візит Вселенського патріарха Варфоломія до України. Вже завтра, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (Доксологія) Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну. 22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння - 9:00.

Що було раніше

Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.