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17 березня, 19:38 • 109000 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151112 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 219787 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 175971 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 171466 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 187492 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 154633 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160145 перегляди

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15 березня, 19:03 • 176617 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва

Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій прибув з візитом до Києва. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який зустрів його разом з митрополитом ПЦУ Епіфанієм, передає УНН.

Цитата

“Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності”, - написав глава уряду.

Нагадаємо

Ввечорі 20 серпня почався візит Вселенського патріарха Варфоломія до України. Вже завтра, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (Доксологія) Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну. 22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння - 9:00.

Що було раніше

Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України.  Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році. 

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