Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну у серпні наступного року

“Вселенський патріарх оголосив, що здійснить офіційний візит в Україну на День Незалежності України в серпні наступного року, відповідаючи на запрошення Президента України Володимира Зеленського”, — вказано у повідомленні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно відвідав сьогодні святкове богослужіння Вселенського патріархату — “Церкви-матері українських православних” у супроводі членів кабінету.

Раніше у жовтні цього року, Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Зазначається, що Глава держави висловив подяку патріарху за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, незалежності, а також за всю підтримку, яку він надає Україні.

“Вдячний за все, що ви зробили й робите для України. Для нас важлива така підтримка на шляху до миру. Україна — тепла й привітна. Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України”, — сказав Володимир Зеленський. Повідомляється, що Патріарх зауважив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Сторони розглянули 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту.