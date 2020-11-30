Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в августе следующего года

“Вселенский патриарх объявил, что совершит официальный визит в Украину на День Независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение Президента Украины Владимира Зеленского”, — указано в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально посетил сегодня праздничное богослужение Вселенского патриархата — “Церкви-матери украинских православных” в сопровождении членов кабинета.

Ранее в октябре этого года, Президент Украины и первая леди встретились с Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину. Отмечается, что Глава государства выразил благодарность патриарху за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, независимости, а также за всю поддержку, которую он оказывает Украине.

“Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина — теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины”, — сказал Владимир Зеленский. Сообщается, что Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.