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Вселенський Патріарх Варфоломій разом з Епіфанієм очолять літургію в Києві наступного тижня

Київ • УНН

 • 20808 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У неділю 22 серпня Вселенський Патріарх Варфоломій та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію в Святій Софії в українській столиці. Про це інформує Православна церква України, передає УНН.

Цитата:

“В неділю, 22 серпня 2021 р., на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі — Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній”, — йдеться в повідомленні на сайті ПЦУ.

Деталі

За даними пресслужби, початок богослужіння запланований о 9:00. Також у ПЦУ закликали враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися.

Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (Доксологія) Вселенського Патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Що було раніше

Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України.  Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році. 

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