Вселенський Патріарх Варфоломій разом з Епіфанієм очолять літургію в Києві наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У неділю 22 серпня Вселенський Патріарх Варфоломій та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію в Святій Софії в українській столиці. Про це інформує Православна церква України, передає УНН.
Цитата:
“В неділю, 22 серпня 2021 р., на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі — Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній”, — йдеться в повідомленні на сайті ПЦУ.
Деталі
За даними пресслужби, початок богослужіння запланований о 9:00. Також у ПЦУ закликали враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися.
Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (Доксологія) Вселенського Патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.
Що було раніше
Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.