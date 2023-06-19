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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні

Київ • УНН

 • 975256 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Світового банку Аджаєм Бангою запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні, передає УНН.

Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні

Деталі

«Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема щодо мобілізації міжнародної підтримки», - написав Зеленський у Telegram.

Він подякував за швидку реакцію Світового банку на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС та співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.

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Цитата

«Під час розмови запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні. Ми зацікавлені у співпраці під час повоєнної трансформації України, зокрема у подоланні корупції та зменшенні долі готівки в українській економіці», - повідомив Зеленський.

Доповнення

Україна отримала 63 млн євро від Світового банку для фінансування виплат педагогам.

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