Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Світового банку Аджаєм Бангою запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні, передає УНН.
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«Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема щодо мобілізації міжнародної підтримки», - написав Зеленський у Telegram.
Він подякував за швидку реакцію Світового банку на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС та співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.
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«Під час розмови запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні. Ми зацікавлені у співпраці під час повоєнної трансформації України, зокрема у подоланні корупції та зменшенні долі готівки в українській економіці», - повідомив Зеленський.
Доповнення
Україна отримала 63 млн євро від Світового банку для фінансування виплат педагогам.