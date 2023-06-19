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Україна отримала 63 млн євро від Світового банку для фінансування виплат педагогам

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна отримала від Світового банку 63 млн євро для фінансування виплат педагогам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Україна отримала 63 млн євро від Світового банку для фінансування виплат педагогам

Цитата

«Сьогодні, 19 червня, до Державного бюджету України від Світового банку надійшло фінансування у розмірі 63 млн євро. Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках Проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE)», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

«Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків Держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

9 травня повідомлялося, що до загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.

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