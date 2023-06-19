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Украина получила 63 млн евро от Всемирного банка для финансирования выплат педагогам

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Украина получила от Всемирного банка 63 млн евро для финансирования выплат педагогам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Украина получила 63 млн евро от Всемирного банка для финансирования выплат педагогам

Цитата

«Сегодня, 19 июня, в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро. Средства были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях, в рамках Проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что срок погашения кредита составляет 10 лет, с 4-летним льготным периодом.

«Средства будут направлены на частичное возмещение расходов Госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года», - отмечается в сообщении.

Дополнение

9 мая сообщалось, что в общий фонд госбюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка.

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