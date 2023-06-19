Украина получила 63 млн евро от Всемирного банка для финансирования выплат педагогам

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«Сегодня, 19 июня, в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро. Средства были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях, в рамках Проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что срок погашения кредита составляет 10 лет, с 4-летним льготным периодом.

«Средства будут направлены на частичное возмещение расходов Госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года», - отмечается в сообщении.

Дополнение

9 мая сообщалось, что в общий фонд госбюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка.