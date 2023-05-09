Україна отримала майже 190 мільйонів кредиту від Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. До загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.
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"Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", - зазначив керівник Мінфіну Сергій Марченко.
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За словами Марченко, позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Строк погашення кредиту - 10 років з 4-річним пільговим періодом.
Зазначається, що отримані кошти будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків державного бюджету з оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий 2023 року.
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