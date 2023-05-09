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Україна отримала майже 190 мільйонів кредиту від Світового банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. До загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.

Цитата

"Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", - зазначив керівник Мінфіну Сергій Марченко.

Деталі

За словами Марченко, позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Строк погашення кредиту - 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Зазначається, що отримані кошти будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків державного бюджету з оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий 2023 року.

Нагадаємо

Велика Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на 500 млн доларів.

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