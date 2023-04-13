Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на 500 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Велика Британія готова надати Україні додаткові кредитні гарантії на суму 500 мільйонів доларів, таким чином загальна сума гарантій складе до 1 мільярда доларів, заявив міністр фінансів країни Джеремі Гант, пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
"Це фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір росії", - сказав міністр.
Деталі
Під час Весняних зборів МВФ та Світового банку Гант повідомив, що британські кредитні гарантії були важливими для забезпечення ширшого чотирирічного пакета підтримки Україні від Міжнародного валютного фонду на суму 15,6 мільярда доларів.
Зазначається, що наразі Британія пообіцяла загалом 8,1 мільярда доларів підтримки України з моменту повномасштабного вторгнення рф в лютому 2022 року. Як повідомило міністерство фінансів Сполученого Королівства, останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські державні послуги, у тому числі у школах та лікарнях.
Нагадаємо
Президент Групи Світового банку Девід Р. Малпасс під час Весняних зборів МВФ та Світового банку повідомив, що Світовий банк мобілізував понад 23 мільярди доларів для України в якості екстреного фінансування, що включає гранти, гарантії та пов'язане паралельне фінансування від країн-партнерів.