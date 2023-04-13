Британия предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 млн долларов

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"Это финансирование повысит экономическую устойчивость Украины и усилит ее сопротивление россии", - сказал министр.

Детали

Во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка Хант сообщил, что британские кредитные гарантии были важными для обеспечения более широкого четырехлетнего пакета поддержки Украины от Международного валютного фонда на сумму 15,6 миллиарда долларов.

Отмечается, что сейчас Великобритания пообещала в целом 8,1 миллиарда долларов поддержки Украины с момента полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. Как сообщило министерство финансов Соединенного Королевства, последние кредитные гарантии помогут финансировать украинские государственные услуги, в том числе в школах и больницах.

Напомним

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Р. Малпасс во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка сообщил, что Всемирный банк мобилизовал более 23 миллиардов долларов для Украины в качестве экстренного финансирования, включая гранты, гарантии и связанное параллельное финансирование от стран-партнеров.