Світовий Банк мобілізував понад 23 млрд доларів для критичного фінансування України - Малпасс
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Світовий банк мобілізував понад 23 мільярди доларів для України в якості екстреного фінансування, що включає гранти, гарантії та пов'язане паралельне фінансування від країн-партнерів. Про це повідомив президент Групи Світового банку Девід Р. Малпасс на Третьому круглому столі на рівні міністрів підтримки України під час Весняних зборів МВФ та Світового банку, передає УНН.
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"Важливо, щоб ми зосередилися на тому, що зараз потрібно Україні. За нашими оцінками, у 2023 році вона зіткнеться з додатковим дефіцитом фінансування в розмірі 11 мільярдів доларів для критичних економічних і капітальних витрат. Сьогодні Світовий банк мобілізував понад 23 мільярди доларів для України в якості екстреного фінансування, з яких 20 мільярдів було роззосереджено. Це включає гранти, гарантії та пов’язане паралельне фінансування від Сполучених Штатів, Великобританії, європейських країн і Японії", - заявив Малпасс.
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За його словами, це фінансування матиме надійний механізм нагляду, "щоб переконатися, що гроші витрачаються за призначенням". Президент Групи додав, що деякі донорські кошти спрямовуються через трастовий фонд відновлення України, створений установою для мобілізації додаткової підтримки.
Також він зазначив, що через Міжнародну фінансову корпорацію (IFC) приватний сектор роззосередив близько 150 мільйонів доларів у приватний сектор України за підтримки партнерів-донорів у всій Європі.
"Ми взяли на себе зобов’язання розділити ризики з IFC. Ми маємо намір збільшити це до 2 мільярдів доларів і мобілізувати додаткові 1-2 мільярди від приватних партнерів", - продовжив він.
Крім цього, повідомив Малпасс, Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (MIGA) надала 116 мільйонів доларів як гарантії для України для страхування з початку повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що "дуже важливо" підтримувати довгострокове зростання країни за допомогою проєктів, інтервенцій і таких секторів, як енергетика, інфраструктура, транспорт, сільське господарство та людський капітал.
"Наші інвестиції супроводжуватимуться порадами, політикою та реформами, а також структуруванням життєздатних проєктів, які можуть мобілізувати приватний капітал, щоб допомогти Україні на шляху до сталого майбутнього", - підсумував він.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики.