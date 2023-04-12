Мировой Банк мобилизовал более 23 млрд долларов для критического финансирования Украины - Малпасс

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"Важно, чтобы мы сосредоточились на том, что сейчас нужно Украине. По нашим оценкам, в 2023 году она столкнется с дополнительным дефицитом финансирования в размере 11 миллиардов долларов для критических экономических и капитальных расходов. Сегодня Всемирный банк мобилизовал более 23 миллиардов долларов для Украины в качестве экстренного финансирования, из которых 20 миллиардов было рассредоточено. Это включает гранты, гарантии и связанное параллельное финансирование от Соединенных Штатов, Великобритании, европейских стран и Японии", - заявил Малпасс.

Детали

По его словам, это финансирование будет иметь надежный механизм надзора, "чтобы убедиться, что деньги расходуются по назначению". Президент Группы добавил, что некоторые донорские средства направляются через трастовый фонд восстановления Украины, созданный учреждением для мобилизации дополнительной поддержки.

Также он отметил, что через Международную финансовую корпорацию (IFC) частный сектор рассредоточил около 150 миллионов долларов в частный сектор Украины при поддержке партнеров-доноров по всей Европе.

"Мы взяли на себя обязательства разделить риски с IFC. Мы намерены увеличить это до 2 миллиардов долларов и мобилизовать дополнительные 1-2 миллиарда от частных партнеров", - продолжил он.

Кроме этого, сообщил Малпасс, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) предоставило 116 миллионов долларов в качестве гарантии для Украины для страхования с начала полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что "очень важно" поддерживать долгосрочный рост страны с помощью проектов, интервенций и таких секторов, как энергетика, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство и человеческий капитал.

"Наши инвестиции будут сопровождаться советами, политикой и реформами, а также структурированием жизнеспособных проектов, которые могут мобилизовать частный капитал, чтобы помочь Украине на пути к устойчивому будущему", - подытожил он.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики.