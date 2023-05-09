Украина получила почти 190 миллионов кредита от Всемирного банка

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"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также в дальнейшем обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил руководитель Минфина Сергей Марченко.

Детали

По словам Марченко, заем предоставлен в рамках Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита - 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Отмечается, что полученные средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета по оплате труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль 2023 года.

Напомним

Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 млн долларов.