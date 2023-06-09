Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків від катастрофи Каховської ГЕС - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Україна днями домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Днями Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків від катастрофи Каховської ГЕС спільно з міжнародними партнерами. Оцінка буде проведена за аналогією зі Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA)", - повідомив прем'єр.
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За словами Шмигаля, підрив Каховської ГЕС матиме тривалі далекосяжні наслідки. Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки, попередньо, обчислюються в розмірі понад 55 млрд грн.
Крім цього, продовжив він, затоплені також величезні масиви сільськогосподарських земель. За даними Міністерства аграрної політики, лише на правому березі Херсонської області затоплено 10 тисяч гектарів. Шмигаль зауважив, що після сходження води потрібно відновлювати ґрунти та понад 30 систем зрошення.
"Необхідно переглядати попередні розрахунки щодо потреб України на відбудову. Лише відновлення ГЕС, за попередніми даними "Укргідроенерго", коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи", - підсумував він.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС "діями, а не словами".