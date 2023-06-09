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Украина договорилась со Всемирным банком о быстрой оценке ущерба от катастрофы Каховской ГЭС - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 405671 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Украина на днях договорилась со Всемирным банком о быстрой оценке ущерба от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина договорилась со Всемирным банком о быстрой оценке ущерба от катастрофы Каховской ГЭС - Шмыгаль

Цитата

"На днях Украина договорилась со Всемирным банком о быстрой оценке ущерба от катастрофы Каховской ГЭС совместно с международными партнерами. Оценка будет проведена по аналогии с Быстрой оценкой нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA)", - сообщил премьер.

Детали

По словам Шмыгаля, подрыв Каховской ГЭС будет иметь длительные далеко идущие последствия. Сейчас, по данным Минприроды, экологические убытки, предварительно, исчисляются в размере более 55 млрд грн.

Кроме этого, продолжил он, затоплены также огромные массивы сельскохозяйственных земель. По данным Министерства аграрной политики, только на правом берегу Херсонской области затоплено 10 тысяч гектаров. Шмыгаль отметил, что после схода воды нужно восстанавливать почвы и более 30 систем орошения.

"Необходимо пересматривать предварительные расчеты относительно потребностей Украины на восстановление. Только восстановление ГЭС, по предварительным данным "Укргидроэнерго", будет стоить ориентировочно 1 млрд евро. Еще столько же будут стоить другие сопутствующие работы", - подытожил он.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС "действиями, а не словами".

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