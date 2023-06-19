Зеленский пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине, передает УНН.
Детали
«Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности по мобилизации международной поддержки», - написал Зеленский в Telegram.
Он поблагодарил за быструю реакцию Всемирного банка на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС и сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенного этой трагедией.
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«Во время разговора пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине. Мы заинтересованы в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике», - сообщил Зеленский.
Дополнение
Украина получила 63 млн евро от Всемирного банка для финансирования выплат педагогам.