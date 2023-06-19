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Зеленский пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине, передает УНН.

Зеленский пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине

Детали

«Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности по мобилизации международной поддержки», - написал Зеленский в Telegram.

Он поблагодарил за быструю реакцию Всемирного банка на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС и сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенного этой трагедией.

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Цитата

«Во время разговора пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине. Мы заинтересованы в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Украина получила 63 млн евро от Всемирного банка для финансирования выплат педагогам.

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