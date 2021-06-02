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Зеленський вніс до ВР закон про олігархів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу вніс до Верховної Ради проект закону 5599, який в соцмережах охрестили "законом про олігархів", передає УНН з посиланням на сайт українського парламенту.

Зеленський вніс до ВР закон про олігархів

Деталі

Так, проект закону "про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у середу було одержано ВР та передано на розгляд керівництву.

Наразі текст документу на сайті парламенту відсутній.

Що було раніше

20 травня Президент Зеленський заявив, що законопроект про статус олігархів готовий практично на 100% і, ймовірно, буде оприлюднений протягом тижня з 24 по 30 травня. Однак, встановлений термін вийшов, а законопроект офіційно так і не оприлюднили.

Тим часом у ЗМІ з'явився проект закону про олігархів, який деякі експерти називали вже і "юридичним трешом", а в ОП при цьому назвали "фейком" і що нібито готується зовсім інший законопроект. Секретар РНБО Олексій Данілов також заперечив справжність оприлюдненого законопроекту і нагадав, що Зеленський дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати документ.

До слова, наприкінці тижня, ймовірно, у п'ятницю, 4 червня, очікується чергове засідання РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що на сьогодні 13 осіб можна внести до категорії олігархів.

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