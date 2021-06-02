Зеленский внес в ВР закон об олигархах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную Раду проект закона 5599, который в соцсетях окрестили "законом об олигархах", передает УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.
Детали
Так, проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в среду был получен ВР и передан на рассмотрение руководству.
Сейчас текст документа на сайте парламента отсутствует.
Что было раньше
20 мая Президент Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигархов готов практически на 100% и, вероятно, будет обнародован в течение недели с 24 по 30 мая. Однако, установленный срок вышел, а законопроект официально так и не обнародовали.
Между тем в СМИ появился проект закона об олигархах, который некоторые эксперты называли уже и "юридическим трэшем", а в ОП при этом назвали "фейком" и якобы готовится совсем другой законопроект. Секретарь СНБО Алексей Данилов также опроверг подлинность опубликованного законопроекта и напомнил, что Зеленский дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить документ.
Кстати, в конце недели, вероятно, в пятницу, 4 июня, ожидается очередное заседание СНБО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что на сегодня 13 человек можно внести в категорию олигархов.