Законопроект про олігархів: Данілов заявив, що до переліку може потрапити 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. До олігархічного середовища на сьогодні можна віднести 13 осіб, які мають дуже великий вплив в середині України. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Безпека країни", передає кореспондент УНН.
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"На мою думку і по тих критеріях, які є в апараті Ради національної безпеки та оборони (і на які ми розраховуємо - ред.) готуючи цей документ, ми маємо на увазі на сьогодні 13 осіб, які ми можемо з впевненістю віднести саме до олігархічного середовища, які мають дуже великий вплив в середині нашої країни й зовні нашої країни", - сказав Данілов.
Зазначимо, що Данілов не уточнив, про кого йде мова.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів.
Раніше у Раді національної безпеки й оборони України зазначили, що розглянуть санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського “у разі надходження пропозицій”.
Як повідомив УНН представник Глави держави у КСУ, народний депутат від “Слуги народу” Федір Веніславський - Верховна Рада може розглянути законопроект про статус олігархів, який запропонував розробити Президент України Володимир Зеленський, протягом найближчих 2-3 місяців.
Окрім того, у МЗС заявили, що закон про олігархів буде базуватися на досвіді Сполучених Штатів.