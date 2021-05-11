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Законопроект об олигархах: Данилов заявил, что в перечень может попасть 13 человек

Киев • УНН

 • 24497 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. К олигархической среде сегодня можно отнести 13 человек, которые имеют очень большое влияние внутри Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время Всеукраинского Форума "Украина 30. Безопасность страны", передает корреспондент УНН.

Законопроект об олигархах: Данилов заявил, что в перечень может попасть 13 человек

Цитата:

"По моему мнению и по тем критериям, которые есть в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (и на которые мы рассчитываем - ред.) готовя этот документ, мы имеем в виду сегодня 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести именно к олигархической среде, которые имеют очень большое влияние в середине нашей страны и вне нашей страны", - сказал Данилов.

Отметим, что Данилов не уточнил, о ком идет речь.

Дополнение

Президент Украӥны Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов.

Ранее в Раде национальноӥ безопасности й обороны Украӥны отметили, что рассмотрят санкциӥ относительно украинского олигарха и бывшего чиновника Игоря Коломойського "в случае поступления предложений".

Как сообщил УНН представитель Главы государства в КСУ, народний депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский - Верховная Рада может рассмотреть законопроект о статусе олигархов, который предложил разработать Президент Украӥны Владимир Зеленський, в течение найближчих 2-3 месяцев.

Кроме того, в МИД заявили, что закон об олигархах будет базироваться на опыте Соединенных Штатов.

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