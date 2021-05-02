У МЗС заявили, що закон про олігархів буде базуватися на досвіді Сполучених Штатів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Закон про олігархів, який запропонував розробити президент Володимир Зеленський, “враховуватиме досвід Сполучених Штатів”. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”, пише УНН.
Деталі
Таким чином він відповів на питання про те, чи очікується співпраця з Вашингтоном у цьому напрямку.
“Той закон, який ініціював президент, він буде враховувати безпосередньо практику антитрестового законодавства США”, — сказав Кулеба.
Він додав, що “феномен олігархії” мав місце в різних країнах, в тому числі і в США.
“США мали цю проблему. Шлях, як вирішити цю проблему, є. Президент чітко озвучив намір цю рамку створити. І тепер юристи працюють над написанням відповідного законодавства”, — зазначив голова МЗС.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів. Про це він повідомив у відеозверненні за підсумками засідання РНБО, 15 квітня цього року.
Як повідомив УНН представник Глави держави у КСУ, народний депутат від “Слуги народу” Федір Веніславський - Верховна Рада може розглянути законопроект про статус олігархів, який запропонував розробити Президент України Володимир Зеленський, протягом найближчих 2-3 місяців.