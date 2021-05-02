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В МИД заявили, что закон об олигархах будет базироваться на опыте Соединенных Штатов

В МИД заявили, что закон об олигархах будет базироваться на опыте Соединенных Штатов

Киев  •  УНН

 • 20666 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Закон об олигархах, который предложил разработать президент Владимир Зеленский, “учитывать опыт Соединенных Штатов”. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью “Радио Свобода”, пишет УНН.

Детали

Таким образом он ответил на вопрос о том, ожидается ли сотрудничество с Вашингтоном в этом направлении.

“Тот закон, который инициировал президент, он будет учитывать непосредственно практику антитрестовского законодательства США”, — сказал Кулеба.

Он добавил, что “феномен олигархии” имел место в различных странах, в том числе и в США.

“США имели эту проблему. Путь, как решить эту проблему, есть. Президент четко озвучил намерение эту рамку создать. И теперь юристы работают над написанием соответствующего законодательства”, — отметил глава МИД.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов. Об этом он сообщил в видеообращении по итогам заседания СНБО, 15 апреля этого года.

Как сообщил УНН представитель Главы государства в КСУ, народний депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский - Верховная Рада может рассмотреть законопроект о статусе олигархов, который предложил разработать Президент Украины Владимир Зеленский, в течение ближайших 2-3 месяцев.

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