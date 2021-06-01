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РНБО збереться в кінці тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України планує на цьому тижні зібратися на засідання у четвер або п'ятницю. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

РНБО збереться в кінці тижня

Деталі

Співрозмовник УНН повідомив, що засідання Ради національної безпеки і оборони України планують провести на цьому тижні. Проте точна дата ще узгоджується. Засідання може пройти у четвер або п’ятницю.

Доповнення

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко повідомляв, що мінагрополітики надасть необхідні дані для застосування механізму санкцій Ради національної безпеки та оборони щодо “земельних махінаторів”, а також анонсує режим спеціального оподаткування суб’єктам, які скористались правом безоплатної приватизації землі.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка, який вже передали до Ради національної безпеки і оборони України.

Окрім того, уряд вирішив запропонувати Раді національної безпеки і оборони ввести санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.

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