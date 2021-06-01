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СНБО соберется в конце недели

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует на этой неделе собраться на заседание в четверг или пятницу. Об этом журналисту сообщили УНН собственные источники.

СНБО соберется в конце недели

Детали

Собеседник УНН сообщил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины планируют провести на этой неделе. Однако точная дата еще согласовывается. Заседание может пройти в четверг или пятницу.

Дополнение

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщал, что Минагрополитики предоставит необходимые данные для применения механизма санкций Совета национальной безопасности и обороны относительно "земельных махинаторов", а также анонсирует режим специального налогообложения субъектам, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко, который уже передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, правительство решило предложить Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 11 российских артистов за незаконное посещение территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.

СНБО начала работать в "турборежиме" с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".

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