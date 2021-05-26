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The Guardian

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Уряд ініціював введення санкцій проти 11 російських артистів. У списку – зірка серіалу "Бригада"

Київ • УНН

 • 49359 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України вирішив запропонувати Раді національної безпеки і оборони ввести санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування території тимчасово окупованого Криму. Рішення було прийняте без обговорення, передає кореспондент УНН.

Уряд ініціював введення санкцій проти 11 російських артистів. У списку – зірка серіалу "Бригада"

Цитата:

"…схвалити та внести у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб за переліком згідно з додатком", - йдеться в тексті документу.

Деталі

Так, у переліку осіб, на яких поширюється дія обмежувальних заходів:

- Володимир Вдовіченков (актор);
- Жанна Епплє (акторка,телеведуча);
- Ольга Кабо (акторка, телеведуча);
- Дмитро Орлов (актор);
- Олександр Петров (актор);
- Євгеній Пронін (актор);
- Анастасія Сланевська (співачка, телеведуча);
- Євгеній Стичкін (актор);
- Ярослав Сумішевський (співак);
- Павло Трубінер (актор);
- Олексій Чадов (актор).

Зазначається, що всі згадані особи здійснювали демонстративне та умисне порушення встановленого порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму та міста Севастополя і виїзду з неї.

До всіх зазначених діячів пропонується запровадити відмови у наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосувати інші заборони в’їзду на територію України.

Доповнення

Російська акторка театру та кіно Роза Хайрулліна отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування окупованого Криму.

Раніше російська акторка, яка в окупованому Криму знімалася в серіалі “Непотопляемая”, отримала 3 роки заборони в’їзду в Україну.

Солісту білоруського гурту “Пісняри” заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

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